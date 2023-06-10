شكرا لقرائتكم عقوبات للمقصرين بحادث تعرض طالب لتماس كهربائي في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت إدارة تعليم جازان، اليوم الجمعة، عقوبات للمقصرين بحادث تعرض طالب لتماس كهربائي وإحالة آخرين لجهات الاختصاص.

وأوضحت تعليم جازان، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، البيان الصادر من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان حول تعرض أحد طلابها لتماس كهربائي.

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من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية بتعليم جازان، رجاء العطاس، إن اللجان المكلفة بتعليم جازان قد أنهت إجراءاتها المتعلقة بتفاصيل هذه الحادثة.

عقوبات

بدوره، أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي جملة من العقوبات شملت جميع من ثبت تقصيرهم، كما تمت إحالة عدد منهم لجهات الاختصاص؛ لاستكمال ما يخصها من إجراءات نظامية متبعة.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة على أهمية متابعة جميع اللجان في الإدارة والمكاتب والمدارس الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة والصيانة في المباني المدرسية، وضرورة قيامها بدورها الفعال لمنع تكرار مثل هذه الحوادث؛ حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

ويواصل تعليم جازان تنسيقه الدائم والمستمر مع الشؤون الصحية بالمنطقة؛ لمتابعة حالة الطالب الصحية والإجراءات المتعلقة بنقله لمستشفيات متخصصة وفقًا للتقارير الصحية.