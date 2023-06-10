شكرا لقرائتكم إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلق المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل “متحد” الهوية البصرية الإعلامية الجديدة “كلنا متحد” وذلك بالتزامن مع دخول موسم حج 1444هـ، بما يتواكب مع منهجية المجلس في مواصلة تنفيذ برامجه الخدمية ومبادراته النوعية لضيوف الرحمن.

توحيد الجهود

وتجسِّد الهوية الإعلامية لـ “متحد” بمظهرها الجديد، “كلنا متحد” توحيداً للجهود والأعمال المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، بما يحقق رضاهم بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة، حيث انطلق المجلس في العمل على موسم حج 1444هـ انطلاقة مبكرة تزامناً مع أعمال ومبادرات وزارة الحج والعمرة.