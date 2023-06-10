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إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد

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الرياض - محمد الوسيري - أطلق المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل “متحد” الهوية البصرية الإعلامية الجديدة “كلنا متحد” وذلك بالتزامن مع دخول موسم حج 1444هـ، بما يتواكب مع منهجية المجلس في مواصلة تنفيذ برامجه الخدمية ومبادراته النوعية لضيوف الرحمن.

توحيد الجهود

وتجسِّد الهوية الإعلامية لـ “متحد” بمظهرها الجديد، “كلنا متحد” توحيداً للجهود والأعمال المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، بما يحقق رضاهم بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة، حيث انطلق المجلس في العمل على موسم حج 1444هـ انطلاقة مبكرة تزامناً مع أعمال ومبادرات وزارة الحج والعمرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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