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أولى طلائع الحجاج من طاجيكستان تغادر إلى الأراضي المقدسة

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الرياض - محمد الوسيري - غادرت فجر اليوم أولى طلائع الحجاج من جمهورية طاجيكستان مطار دوشنبيه الدولي إلى الأراضي المقدسة، بحضور معالي رئيس اللجنة الدينية في طاجيكستان السيد سليمان دولت زاده وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن.

وأعرب دولت زاده بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية على كافة التسهيلات التي تقدم للحجاج.

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من جانبه أكد السفير الرشيدان أن خدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة شرف واعتزاز للمملكة، مشيرًا إلى أن حج هذا العام يأتي بعد أن من الله علينا بعودة الأعداد من الحجاج إلى ما كانت عليه في السابق بعد رفع كافة الإجراءات الاحترازية وانحسار فايروس ، راجيًا من الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا وعودة حميدة إلى أوطانهم سالمين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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