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لقطات من هطول أمطار على مركز هديب بسكاكا

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الرياض - محمد الوسيري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز هديب في سكاسكا.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

ووثق المقطع، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة على مركز هديب في سكاكا بمنطقة الجوف، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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أتربة على تبوك

وفي وقت سابق، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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