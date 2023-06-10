شكرا لقرائتكم جهود كبيرة لوزارة الحج لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يتوافد على المدينة المنورة هذه الأيام ضيوف الرحمن استعداداً لرحلة الحج نحو المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، حيث يحرص كثير من ضيوف الرحمن قبل الحج على القدوم لطيبة الطيبة لزيارة الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – والصلاة في المسجد النبوي، إلى جانب زيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

ويشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، تواصل قدوم الرحلات من مختلف أنحاء العالم، في مشهد إيماني بديع.

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ويواكب ذلك جهود كبيرة لوزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة تسهم في تيسير وصول الحاج والمعتمر وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال البرامج والمهام المقدمة من الوزارة والمتمثلة بكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية توفر ضيافة دينية بمعايير عالمية.

حج ميسر

وفي حديث خاص لـ”واس” أوضح وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أن موسم هذا العام يشهد عودة الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مبينًا أن الوزراة استعدت منذ وقت مبكر بالالتقاء بوفود الدول وبحث ترتيبات شؤون الحجاج معهم والاتفاق على المتطلبات اللازمة لإقامة حج ميسر وآمن للحجاج.

وبين أن وزراه الحج والعمرة من أوائل القطاعات التي سخرت التقنية في خدماتها المقدمة, مشيرًا إلى أن جميع أعمال الوزارة التي تتم اليوم تشهد تطوير مستمر أبرزها إطلاق منصة “نسك” التي أصبحت جميع الأعمال تتم من خلالها لحجاج الداخل وحجاج الخارج أيضا هناك تطوير من خلال التطبيقات التقنية المرتبطة بالمنصة التي تتابع الخدمات وتقيم الأثر كما أن هناك نموذجًا للرقابة الإلكترونية الميدانية لرصد المخالفات للعمل على التصحيح الفوري بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للحجاج.

رحلة إيمانية آمنة

وأكد البيجاوي أن الوزارة تسعى وضمن منظومة القطاعات الحكومية التي شرفها الله بخدمة ضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لتقديم كل ما من شأنه أن يحقق الرعاية للضيف الكريم لتكون رحلته الإيمانية آمنه وميسرة ويحصل على أفضل الخدمات ليؤدي النسك بسكينة.

وتعمل وزارة الحج والعمرة في أداء مهامها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتيسير إجراءات أداء المناسك وضبط وتقنين الخدمة من خلال تطوير الأنظمة وتوظيف التقنية ورفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن وإكمال البنى التحتية بهدف توفير ضيافة دينية بمعايير عالمية.

جاهزية تشغيلية

وتهدف الوكالة التأكد من الجاهزية التشغيلية في المدينة المنورة وضمان تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين في المدينة المنورة ومعالجة شكاوى وبلاغات وتقديم الخدمات الإدارية والميدانية والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن والإشراف على إجراءات الاستقبال والمغادرة في مراكز الاستقبال والتفويج والإشراف على عمليات التسكين والمغادرة ميدانياً والإشراف على تنفيذ عقود الخدمات (سكن، نقل، إعاشة) وفق الضوابط والإشراف على جاهزية المساكن والإشراف على أداء القطاعات المقدمة للخدمات المباشرة للحجاج في المدينة المنورة.