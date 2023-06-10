شكرا لقرائتكم رد فعل أم مسنة تفاجأت بزيارة ابنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، رد فعل مؤثر لأم مسنة تفاجأت بزيارة ابنها لها، حيث صاحت بفرحة وسعادة “يا مرحبًا يا مرحبًا يا حسين”.

وظهر في الفيديو الذي نشره الفنان فايز المالكي على حسابه بموقع “تويتر”، الابن وهو يقبّل والدته المسنة على رأسها وجبينها، وهي تصرخ من الفرحة بمجيئه وزيارته لها، ليقوم بالدعاء لها والحكي معها.

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وتفاعل رواد موقع “تويتر” مع الفيديو المؤثر، حيث قال فايز المالكي “اللهم ارحم من فقدنا من الأمهات والآباء.. كم بيننا من واحد قاطع والديه كم بيننا من عاق اللهم الطف بنا”.

وأضاف الشاعر منصور الدرين: “يا رب ارزقنا بر والدينا وارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين فعلًا شعور الأم مؤثر يهتز له البدن”.

وأشار سند: “مؤثر المقطع الله يرحم أمهات المسلمين ويحفظ الأحياء منهن ويمتعهن بالصحة والعافية”.

فيما قال فهد: “حين تتفاجأ أمك بزيارتك ورد فعلها يوضح أنه مقصر في الزيارة.. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك”.