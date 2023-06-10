شكرا لقرائتكم ساعات تفصلنا عن إيداع دعم حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يترقب الملايين من مستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 إيداع مبلغ الدعم في حساباتهم في الساعات الأولى من صباح يوم الغد الأحد وفق ما أعلن عنه البرنامج في وقت سابق.

موعد حساب متابعات الخليج 365

وكانت نتائج الأهلية للدفعة 67 من الدعم قد صدرت قبل أيام فيما تم الإعلان عن تأجيل موعد إيداع الدعم ليكون يوم الأحد 11 يونيو بدلًا من يوم السبت 10 يونيو والذي تصادف مع عطلة نهاية الأسبوع وهذا الإجراء متبع في الحالات التي يتصادف فيها يوم الإيداع مع إجازة رسمية.

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الدفعة 66

وكان البرنامج أودع يوم 10 مايو الماضي 3.6 مليارات ريال مخصص دعم الدفعة 66 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وبين مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته قرابة 160 مليار ريال منها 2.1 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1836 ريالًا.