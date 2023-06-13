شكرا لقرائتكم وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا لمستفيدي مبادرة طريق مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختمًا خاصًا بالمستفيدين من “مبادرة طريق مكة”، يحتوي على الهوية البصرية للمبادرة.

وسيتاح الختم للمستفيدين عبر الصالات المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في الدول المستفيدة بالمبادرة وهي “المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا وكوت ديفوار”.

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