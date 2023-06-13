شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية السيد سيلفيو برلسكوني، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

قد يهمّك أيضاً

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية السيد سيلفيو برلسكوني، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.