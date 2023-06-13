شكرا لقرائتكم 50 ألف ريال غرامة نقل أشخاص دون تصريح حج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حث الأمن العام المواطنين والمقيمين على الالتزام بتعليمات أنظمة الحج، محذرًا في الوقت نفسه من مخالفتها، موضحًا أن نقل أي أشخاص دون تصريح حج يعد مخالفة قانونية ومعاقبتها السجن والغرامة.

50 ألف ريال غرامة

ولفت الأمن العام، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصًا دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج سيعرض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

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العقوبات المقررة

وشدد الأمن على أن عقوبة الناقل ستتضمن المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

الحملات الوهمية

على صعيد آخر، حذر الأمن العام من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.