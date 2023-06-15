منتخب كرواتيا يتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يونيو, 2023, 9:44 مساءً

تأهل منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية لبطولة نهائي دوري الأمم الأوروبية عقب تخطيه عقبة مضيفه المنتخب الهولندي بالفوز عليه 4-2 بعد التمديد مساء الأربعاء على ملعب "دي كويب" في مدينة روتردام الهولندية في أول مباريات دور نصف نهائي البطولة. افتتح دونيايل مالين التسجيل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 34 وأدرك أندريه كراماريتش التعادل لكرواتيا من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يسجل ماريو باساليتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 73، إلا أن منتخب الطواحين سجل هدفًا قاتلاً في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع عبر البديل نوا لانغ فارضًا شوطين إضافيين. ونجح الضيوف في الأشواط الإضافية من تسجيل هدفين متتالين عبر البديل برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 98 قبل أن يعزز المخضرم لوكا مودريتش النتيجة بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة 116 من عمر المباراة. وضربت كرواتيا ثالثة مونديال قطر، موعدًا في المشهد الختامي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين إسبانيا وإيطاليا يوم الخميس.

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