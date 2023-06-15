شكرا لقرائتكم السعودية ترفع الحظر عن استيراد اللحوم ومنتجاتها من أوغندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من جمهورية أوغندا.

الاشتراطات الفنية

وأوضحت أن القرار جاء بعد توقيع محاضر الاشتراطات الفنية والصحية واعتماد الشهادة الصحية بين المملكة وجمهورية أوغندا بشأن استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من المنشآت المعتمدة، وبعد الرجوع للتوصيات الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) الواردة في المادة (8.8) من دستور صحة حيوانات اليابسة والتي تفيد بإمكانية رفع الحظر.

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مرض الحمى

يذكر أن قرار فرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والعجول والأغنام والماعز بجميع أنواعها وجميع منتجاتها وتجهيزاتها من جميع الدول الأفريقية ومنها جمهورية أوغندا صادر منذ عام 2001 بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية (FMD) فيها.