شكرا لقرائتكم خطأ هندسي في فيلا يكلف صاحبه 200 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول تصميمًا هندسيًّا لفيلا سكنية به عيوب فادحة، فيما أشار مروجو الفيديو إلى أنه كلف صاحبه 200 ألف ريال.

مبلغ خيالي

وقال أحد المختصين بالتصميم الهندسي خلال مقطع الفيديو: إن التصميم به عيوب عديدة، ومكلف بمبلغ يصل إلى 200 ألف ريال.

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عيوب التصميم

واستطرد المختص، معددًا العيوب، منها وضع المصعد في البهو بعد المدخل، كما أوضح أن مجلس الاستقبال بعيدًا عن المدخل، مما يجعل الضيف يلف في الفيلا حتى يصل إليه.

وتابع: كما أن مدخل العائلة بعيد عن مجلس الرجال، مما يجعلهم يمرون من أمام غرفة طاولة الطعام ومن ثم المجلس الخاص بالرجال، موضحًا أن المطبخ بعيد عن غرفة طاولة الطعام، مما يتطلب من النساء المرور من أمام مجلس الرجال.