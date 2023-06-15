شكرا لقرائتكم 8% نسبة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت نسبة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في السعودية إلى 8%، حسبما ذكر استشاري الطب والعلاج النفسي د. أحمد الهادي.

وقال الهادي خلال مداخلة مع برنامج الراصد عبر قناة الإخبارية: إن ذلك الاضطراب يعتبر ثاني أكثر اضطراب شيوعًا في المملكة، وهو أكثر من الاكتئاب والرهاب الاجتماعي.

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الصحة النفسية

ولفت إلى وجود دراسات بشأن المسح الوطني للصحة النفسية، وإن نسبة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تؤكد وجود ذلك الاضطراب ويحتاج تدخلًا بشأنه.

أعراضه

في وقت سابق، أوضحت أخصائية تنمية قدرات الأطفال عروب الميمني، أن بعض الأطفال يصابون باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، الذي يؤثر عليهم ويمكن أن تظهر أعراضه في وقت مبكر بين سن 3 و6 سنوات حتى سن البلوغ، وهو أكثر شيوعًا لدى الذكور عن الإناث.

وبينت أن هذا الاضطراب ليس مرضًا واحدًا، بل ينقسم إلى شقين، هما قصور الانتباه وفرط الحركة، ويجب توفر الركنين معًا بعلامات واضحة، مع الوضع في الاعتبار أن أحدهما قد يغلب على الآخر، مع وجود الآخر وملاحظته بسهولة.