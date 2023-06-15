شكرا لقرائتكم 6 أسباب لزيادة فرص قبولك في برنامج الابتعاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج خادم الشريفين للابتعاث، أسباب وخطوات زيادة فرص القبول لمستفيدي البرنامج.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن المقاعد محددة لكل دولة مختارة للابتعاث، ولكل تخصص من التخصصات المختارة للابتعاث.

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المفاضلة بين المتقدمين

ولفت إلى أن عملية المفاضلة بين المتقدمين على ذات التخصص تتم بناء على الجامعة الأعلى بالتصنيف إذا كانت المقاعد لهذا التخصص ما زالت متاحة، وفي حال رفض طلب المتقدم للابتعاث، فعليه معاودة التقديم مرة أخرى لجامعات أعلى بالتصنيف ولدول مختلفة لزيادة فرصته بالقبول، مؤكدًا أن التقديم متاح طوال العام.

في سياق متصل، أشار إلى أنه في حال عدم وجود التخصص الراغب به المتقدم ضمن التخصصات المتاحة في “سفير” على الموقع الإلكتروني، ووجوده ضمن أفضل 30 جامعة حسب البرنامج، فيمكن للمتقدم الحصول على قبول غير مشروط في أي تخصص ضمن أفضل 30 جامعة حول العالم لمسار الرواد.

المؤهل السابق

كما نوه إلى أنه في حال تساوي المبتعثين في تصنيف المؤسسة التعليمية للتخصص، فيؤخذ معدل المؤهل السابق للمتقدم بعين الاعتبار في المفاضلة.