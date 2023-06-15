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الفريق اليحيى يقف على سير العمل بجوازات منفذ حالة عمار

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الرياض - محمد الوسيري - وقف معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل في مدينة الحجاج بجوازات منفذ حالة عمار بمنطقة تبوك.


يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

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وحثّ الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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