مساعد وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون المشترك مع الرئيس التنفيذي لطيران الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يونيو, 2023, 10:00 مساءً

استقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس. وتفصيلاً، في بداية الاستقبال، هنأ معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض الناقل الجوي الوطني، بمناسبة إطلاق الهوية البصرية للشركة ووصول أول طائرة تابعة لها إلى العاصمة الرياض. وتناول الجانبان خلال الاستقبال، أوجه التعاون المشترك تحقيقاً لتطلعات قيادة المملكة - حفظها الله - في تعزيز استدامة قطاع الطيران، ودعم النواقل الوطنية للمنافسة العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الوصول إلى نقل 330 مليون مسافر، وجذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030م.

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