انت الان تتابع عملية جراحية نادرة بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة تنهي معاناة ثمانيني من تضخّم البروستات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 8:27 صباحاً

أجرى فريق طبي من قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمّع مكة المكرمة الصحي عملية جراحية نادرة لاستئصال غدة البروستات الشيخوخي لمريض يبلغ من العمر 84 عامًا بعد تضخّمها بمقدار 12 ضعفًا عن الحجم الطبيعي. وأوضح تجمّع مكة المكرمة الصحي أن المريض كان يعاني من أعراض انسداد واحتباس في البول، وبعد عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تبين وجود تضخم كبير جدًا في حجم غدة البروستات وصل إلى 340 مل من أصل 18 إلى 25 مل للحجم الطبيعي للغدة. وبيّن التجمع الصحي أن الحالة استدعت ضرورة التدخل الجراحي رغم صعوبتها وخطورتها لاستئصال البروستات والمحافظة على وظائف الكليتين من الفشل والسلس البولي، مؤكدًا أن المريض تماثل للشفاء التام، ولله الحمد غادر المستشفى بعد أخذ العلاجات اللازمة. الجدير بالذكر أن المستشفى أجرى 1321 عملية جراحية خلال الستة الأشهر الماضية من عام 2023م.

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