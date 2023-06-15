انت الان تتابع ماتت ولكننا نراها.. "بُعد النجوم السحيق عن الأرض" يصوره "الزعاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق أن رؤيتنا للنجوم في السماء ليست دقيقة بالكامل؛ لأن منها ما مات ولا وجود له، ولكننا ما زلنا نرى ماضيها، وما وُلِدَ وموجود لكننا لا نشاهده؛ لأن خبر ولادته لم يأتنا بعد.

وكشف "الزعاق" السبب في ذلك، مشيرًا إلى أن النجوم تبعد عنا بعدًا سحيقًا، وهذه المسافات لا تقاس بالكيلومترات، وإنما تقاس بالسنين الضوئية، والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، وهو يسير بسرعة 300 ألف كم بالثانية.