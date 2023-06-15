انت الان تتابع السفارة في الفلبين تُحذّر السعوديين هناك من الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 8:39 صباحاً

طالبت سفارة المملكة في الفلبين، المواطنين المتواجدين في إقليم لوزون -بما فيها العاصمة مانيلا- بأخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال صباح اليوم الخميس، ومتابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصة الفلبينية. وأوضحت السفارة أنه يمكن التواصل معها في حالة الطوارئ عبر الاتصال على هاتف السفارة أو هاتف شؤون السعوديين للطوارئ، أو مكتب التوظيف الصحي والملحقية الثقافية، أو عبر البريد الإلكتروني. وكان زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب قبالة سواحل الفيليبين اليوم. وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع قرابة الساعة العاشرة صباحًا (02.00 ت غ) على عمق 124 كيلومترًا قبالة سواحل مدينة كالاتاغان بمقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا. وحذّرت السلطات المحلية السكان من خطر حدوث هزات ارتدادية؛ فيما لم ترد في الحال أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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