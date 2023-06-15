"الغذاء والدواء" تُحَذّر من مخاطر تخزين الأدوية في درجات حرارة عالية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 10:34 صباحاً

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من مخاطر تخزين الأدوية في درجات حرارة عالية؛ لما لها من تأثير على جودة المستحضر فيصبح أقل فاعلية. ودعت الهيئة إلى أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة فيما يخص جودة ومأمونية الأدوية، خاصة خلال فصل الصيف وما قد يصاحبه من ارتفاع في درجة الحرارة؛ مما يؤدي إلى تغير في الخصائص الدوائية من ناحية التركيب الكيميائي، وبالتالي التأثير على فاعلية الدواء أو تحوله إلى مادة ضارة. وأوصت في إنفوجراف معلوماتي نشرته اليوم، بقراءة معلومات التخزين الموجودة على العبوة واتباع الخطوات الموصى بها. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت مؤخرًا بإلزام موردي الأدوية بوضع الشحنات الدوائية في حاويات خاصة مبردة مع وضع جهاز خاص يوضح من خلاله درجات الحرارة التي مرت بها الشحنة الدوائية ودرجة الرطوبة، كما يقوم قطاع الدواء بالهيئة بين فترة وأخرى، بتقديم حملات تثقيفية خاصة بالدواء خلال فصل الصيف؛ حرصًا منه على تحقيق الوعي الكامل والطرق المثلى لاستخدام الدواء.

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