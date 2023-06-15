ريال مدريد يتصدر و"النصر" حاضر.. قائمة أعلى متابعات لأندية العالم بمنصات التواصل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 10:40 صباحاً

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES إحصائية عن متابعات الأندية حول العالم حتى يونيو 2023. ويتقدم ريال مدريد على منافسه برشلونة بعدد متابعين 363 مليون متابع موزعين على تويتر وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك، وفي المركز الثاني برشلونة بعدد متابعين وصل إلى 342 مليون متابع موزعين على المنصات ذاتها؛ فيما حل نادي النصر السعودي في المركز التاسع عشر بـ32.2 مليون متابع. وجاء في المركز الثالث وفق "سكاي نيوز عربية" مانشستر يونايتد الإنجليزي، برصيد 206 ملايين متابع، وخلفه باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين وصل 187 مليون متابع، وفي المركز الخامس كان يوفنتوس الإيطالي بـ144 مليون متابع. وحل الأهلي المصري في المركز الـ17 بين فِرَق العالم بعدد متابعين بلغ 44.8 مليون متابع.

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