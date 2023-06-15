17 ناشرًا موسيقيًّا يطالبون "تويتر" بتعويض 250 مليون دولار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 10:45 صباحاً

رفع 17 ناشرًا موسيقيًّا دعوى قضائية على منصة التدوين المصغر "تويتر"؛ للمطالبة بالحصول على تعويض يصل إلى 250 مليون دولار. ويتهم الناشرون، تويتر، بانتهاك حقوق النشر الخاصة بهم على ما يقرب من 1700 أغنية. وتسعى الرابطة الوطنية لناشري الموسيقى، للحصول على تعويضات تزيد على 250 مليون دولار، في دعوى قضائية رُفِعت في محكمة المقاطعة الفيدرالية في ناشفيل، متهمة "تويتر" بأنها "تشجع على الانتهاكات" الخاصة بحقوق نشرهم من أجل الربح. وتقول الرابطة: "تويتر تجني أرباحًا ضخمة من توفر الموسيقى غير المرخصة دون دفع رسوم الترخيص اللازمة لها"؛ مضيفة: "الانتهاكات أعطت تويتر ميزة غير عادلة للمنافسين -بما في ذلك تيك توك وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وسناب شات- الذين يدفعون مقابل تراخيص الموسيقى". وقال رئيس الرابطة: "تقف تويتر وحدها كأكبر منصة للتواصل الاجتماعي، رفضت بالكامل ترخيص ملايين الأغاني على خدمتها".

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