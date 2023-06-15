انت الان تتابع "تقويم التعليم" تشارك نتائج الاختبارات الوطنية "نافس" 2022م مع الإدارات والمدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استكملت هيئة تقويم التعليم والتدريب عمليات تحليل نتائج تطبيق اختبارات "نافس" الوطنية 2022م، التي تستهدف أكثر من مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة، تمثل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة في كافة مناطق المملكة، وأعدت التقارير، وشاركتها من خلال وزارة التعليم مع إدارات ومكاتب التعليم والمدارس.

وتدعم الاختبارات الوطنية "نافس" جهود تحسين التعليم من خلال تحديد مستهدفات التحسين والتحفيز لتحقيقها؛ وذلك بهدف التطوير ورفع الجودة، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها في ضوء رؤية السعودية 2030.

ونفّذت الهيئة هذه الاختبارات للمرة الأولى العام الماضي (2021/ 2022)، بالتنسيق والتكامل مع وزارة التعليم، وشملت جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ لقياس مهارات الطلبة وما يمكنهم القيام به في مجالات القراءة والرياضيات للصفين الثالث والسادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط، والعلوم الطبيعية في الصفين السادس والثالث المتوسط.

وإضافة إلى الاختبار التحريري؛ أجاب الطلبة عن استبانة تتعلق ببيئات التعليم والتعلم في المدرسة وخارجها، كما خصصت استبانة لولي الأمر ومدير المدرسة ومعلمي المواد التي شملها الاختبار، ويتم من خلال هذه الاختبارات توفير بيانات دقيقة عن جودة التعليم المدرسي، يمكن من خلالها تحديد مَواطن القوة وفرص التطوير والتحسين؛ لرفع جودة التعليم العام في المملكة ودعم صناعة القرار فيه، بالتعاون مع كافة عناصر منظومة التعليم العام.

وعملت الهيئة -بالشراكة مع وزارة التعليم- على تحديد مستوى الأداء لكل طالب، وتوزيع الطلبة على مستويات الأداء، على المستوى الوطني وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، كما تعمل الوزارة مع إدارات التعليم على تحديد مستهدفات لرفع نسبة إتقان المهارات لدى الطلبة، وإعداد خطط تحسين التحصيل المدرسي وفق المستهدفات، وكذلك متابعة تحقق مستهدفات التحسين.