تحديث بمنتجات ChromeOS.. "الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في نظام تشغيل (Long-Term Support ChromeOS).

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إن التحديث قد يمكّن للمهاجم ثغرة (Type Confusion) وثغرات (Use-After-Free)؛ لإعادة استخدام الذاكرة.

وأوصى المركز بتحديث نظام التشغيل (Long Term Support channel ChromeOS) إلى 108.0.5359.234 (Platform Version: 15183.97.0).

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