تمديد إغلاق المجال الجوي للسودان حتى 30 يونيو

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مطار الخرطوم الدولي، اليوم (الخميس)، أن سلطة الطيران المدني في السودان مددت إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 30 يونيو.

وأوضح المطار أنه يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصةـ وفقاً لـ"رويترز".

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