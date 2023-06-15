انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمراً دولياً لجمع الأموال لمساعدة الشعب السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 11:47 صباحاً

يستضيف الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، مؤتمرًا دوليًا لجمع الأموال من أجل سوريا، التي ضربها زلزال عنيف هذا العام مما فاقم المحنة القاسية بالفعل التي يعاني منها هذا البلد منذ اندلاع صراع في 2011. وقال بيان مشترك لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر، إذ يدير الثلاثة الاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة للأزمة في سوريا: "نحتاج لدعم مالي أكبر بكثير من المجتمع الدولي"، وفقاً لـ"رويترز". وشددوا على أن المزيد من المساعدة للشعب السوري وللدول التي تستضيفهم (اللاجئين) أمر ضروري، الاحتياجات ضخمة. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 14 مليون سوري فروا من منازلهم منذ 2011 ولا يزال نحو 6.8 ملايين نازحون داخل سوريا التي يعيش فيها كل السكان تقريبًا تحت خط الفقر.

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمراً دولياً لجمع الأموال لمساعدة الشعب السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.