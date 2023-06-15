انت الان تتابع أسعار النفط ترتفع وسط بيانات قوية عن إنتاج مصافي الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجعها الكبير، الأربعاء، بعد تلميحات البنك الفيدرالي الأمريكي، لزيادة الفائدة مرتين إضافيتين، قبل نهاية العام 2023.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، بأكثر من 1% إلى 73.96 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة مماثلة إلى قرابة 68.92 دولار للبرميل، وتراجع الخامان 1.5% أمس.

وحصلت السوق على بعض الدعم بعد أن كشفت بيانات الخميس، أن إجمالي إنتاج مصافي النفط الصينية في مايو قفز 15.4% عنه قبل عام، مسجلاً ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

لكن التوقعات الاقتصادية الضعيفة ألقت بظلالها؛ حيث جاء نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين في مايو دون التوقعات.

وظلت مكاسب النفط محدودة؛ بسبب المخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة المتوقع إلى إبطاء الاقتصادات في الولايات المتحدة وأوروبا، ومن ثم انخفاض الطلب على الخام.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، لكنه لفت إلى أنه قد لا تزال هناك حاجة لزيادتها بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل بحلول نهاية العام الجاري.