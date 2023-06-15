انت الان تتابع باع أساور غير صحيحة.. شرطة مكة تطيح بمقيم لترويجه حملات حج وهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 12:03 مساءً

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية؛ لترويجه لحملات حج وهمية وبيعه أساور حاجّ غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. ويهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرًا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

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