انت الان تتابع القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مقيمًا لتلويثه وسطًا بيئيًّا في منطقة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 1:17 مساءً

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، مقيمًا من الجنسية الإثيوبية؛ لمخالفته نظام البيئة بتلويثه وسطًا بيئيًّا في منطقة تبوك. وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة. وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

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