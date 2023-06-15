انت الان تتابع تحديات وحلول الفحص المبكر لحديثي الولادة على طاولة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 1:21 مساءً

نظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ورشة عمل بعنوان "التوسع بالبرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة.. تحديات وحلول"، وذلك بمقر المركز بالرياض. وركزت ورشة العمل على مناقشة الوضع الراهن للبرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، والجهود المبذولة لتطوير البرنامج من الجوانب العلاجية والتشخيصية والتقنية. واستعرض المشاركون الحاجة للتوسع بالبرنامج وبحث الآليات المناسبة لإضافة أمراض إلى قائمة الأمراض المعتمدة، والتنسيق لإدراجها من قبل جميع الجهات المنفذة للبرنامج، وأهمية إيجاد قاعدة بيانات وطنية تضم إحصائيات ونتائج للبرنامج لجميع مواليد المملكة. وناقش المشاركون في حوار مفتوح المحاور الرئيسة لإيجاد الحلول والبدائل للجهود المبذولة لتطوير برنامج فحص حديثي الولادة، ومستجدات العلاج والمكملات الغذائية للرضع والأطفال، إضافة إلى إيجاد سجل وطني لربط وتكامل قواعد بيانات برنامج الفحص المبكر للمواليد، والتوسع بالبرنامج، وآليات إضافة أمراض جديدة للبرنامج، إلى جانب المعايير العالية لفحص حديثي الولادة وأساليب المحافظة عليها. واستعرض المشاركون المستجدات للجوانب العلاجية والمكملات الغذائية والتقنيات الحديثة المستخدمة للكشف المبكر عن الأمراض في الأيام الأولى من عمر المريض، وأهمية هذه المستجدات في التوسع بالأمراض المشمولة بالبرنامج وطرق علاجها.

كانت هذه تفاصيل خبر تحديات وحلول الفحص المبكر لحديثي الولادة على طاولة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.