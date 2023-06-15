انت الان تتابع للرد على استفسارات الحجاج.. "الشؤون الإسلامية" تفعّل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 1:25 مساءً

فعّلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة خدمة الرد الآلي من خلال الهاتف المجاني للرد على استفسارات ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج في هذا العام 1444هـ. جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطهرة تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة. ويشارك في إجابة أسئلة المتصلين من خلال الهاتف المجاني (8002451000) نخبة من دعاة الوزارة يملكون دراية تامة بمناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة مع توفر مترجمين بلغات عالمية، إذ يستقبل الهاتف المجاني المكالمات على مدار الساعة وبعشر لغات عالمية، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية والهندية والأمهرية والأدرية والهوسا والإندونيسية والبنغالية. يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية تهدف إلى تعليم حجاج بيت الله الحرام كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، تحقيقاً لرؤى وتطلعات ودعم القيادة الحكيمة التي سخرت كل إمكاناتها لراحة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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