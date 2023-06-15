انت الان تتابع بصمة ولدن للاستثمار تعلنان عن نجاح مزاد مخطط رؤيا بإجمالي مبيعات تجاوزت 450 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 1:26 مساءً

وسط حضور مميز من المطورين ونخبة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين البارزين في السوق العقاري في المملكة، أعلنت شركة بصمة لإدارة العقارات وشركة لدن للاستثمار، نجاح مزاد مخطط رؤيا في حي الرمال بمدينة الرياض للمطور شركة لدن للاستثمار؛ حيث بلغت مبيعات المزاد 450,402,954 ريالًا سعوديًّا، وتم بيع ما نسبته 71% من قطع المخطط، وذلك يوم "الثلاثاء" 24 / 1 / 1444هـ الموافق 13 / 06 /2023م، في قاعة أروما شمال مدينة الرياض. وأشاد الحضور بجودة التنظيم وحسن الاستقبال الذي ساهم في سهولة تنظيم المزاد وجودة الطرح بأسعار متميزة تناسب تطلعات المشاركين، بالإضافة إلى تسهيلات السداد. ويعتبر المزاد أحد الأفكار النوعية الجديدة التي يشهدها سوق المزادات العقارية بالمملكة، علمًا بأن المخطط ينفذ بنموذج البيع على الخارطة. ويعكس نجاح المزاد مدى الإقبال على الفرص العقارية بمدينة الرياض، والحرص على تقديم خدمات عقارية مبتكرة، كما يبرز مدى ثقة العملاء بشركة لدن للاستثمار؛ كونهم أحد أكبر المطورين بالقطاع العقاري، بالاضافة إلى الدور البارز للمسوق العقاري شركة بصمة لإدارة العقارات في جودة الطرح وانتشار عمليات التسويق للمزاد، كما تبرز نتائج البيع موثوقية المستثمرين بشركة لدن للاستثمار، وتوضح نجاح وموثوقية نموذج البيع على الخارطة.

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