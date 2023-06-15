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محمد بن مسعود - الدمام - وكالات: قالت الخارجية الفرنسية: تجمعنا شراكة ثابتة مع السعودية تشمل كل المجالات، وإننا ننسق مع السعودية في مختلف القضايا الدولية ومنها الملف اللبناني.

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