"الوطني للمحفوظات" يُنظم ورشة عمل في الرياض عن "أمن الوثائق"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 1:33 مساءً

عقد ‫المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، صباح اليوم الخميس، ورشة عمل في مدينة الرياض، بعنوان ‫"أمن الوثائق"؛ استكمالًا لحملة ‫"نشرها مخالفة"، بحضور قيادات عدد من الأجهزة الحكومية. وقال مدير عام المركز د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي، خلال الورشة: إن هذه الحملة تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير ‫محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ‫ولي العهد رئيس ‫مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي تهدف لتعزيز أمن الوثيقة وحمايتها، مشيدًا بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للمركز وأعماله. واستعرض "التميمي" عددًا من الممارسات الخاطئة التي قد تقع أثناء التعامل المباشر مع الوثائق؛ مما قد يؤدي لتسريب معلومات تضر بمصالح الدولة والمواطنين. كما تحدث عن الآليات اللازم اتباعها للحد منه. وأشار إلى أن المركز مستمر في جهوده الحثيثة عبر حملته التوعوية ‫"نشرها مخالفة"، والهادفة لنشر ثقافة أمن الوثيقة بين أفراد المجتمع، واعتبارها عنصرًا مهمًّا في منظومة الأمن الوطني للمملكة، والذي يسعى الجميع لتعزيزه والحفاظ عليه. يُذكر أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، أطلق مؤخرًا حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف جميع شرائح المجتمع؛ للتحذير من التعامل الخاطئ مع الوثائق الحكومية، لاسيما السرية منها، مع التشديد على بيان العقوبات المترتبة على هذه المخالفة.

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