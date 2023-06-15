انت الان تتابع الكشف عن روزنامة الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2023-2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 1:34 مساءً

كشفت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، عن روزنامة مباريات البريميرليغ للموسم المقبل (2023-2024). وينطلق الموسم الجديد من البريمييرليغ في 11 أغسطس المقبل، بلقاء يجمع بين مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يحل ضيفًا على بيرنلي الصاعد حديثًا من الدرجة الثانية. في اليوم التالي سيلعب أرسنال ضد نوتنجهام فورست، بورنموث ضد وستهام يونايتد، برايتون ضد لوتون، إيفرتون ضد فولهام، شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا. كما تشهد المرحلة الأولى قمة مرتقبة بين تشلسي وليفربول في 13 أغسطس، وفي نفس اليوم سيلعب برينتفورد ضد توتنهام. وتختتم الجولة الأولى يوم 14 أغسطس بلقاء بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، في ملعب أولد ترافورد. وأوضحت الرابطة أن منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي تختتم بإقامة الجولة 38 يوم 19 مايو 2024.

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