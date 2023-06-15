أمير القصيم يُكرّم أمين المنطقة تقديرًا لعمل الأمانة المميز

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 1:37 مساءً

كرّم أميرُ القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمينَ المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي، اليوم الخميس؛ تقديرًا لعمل الأمانة المميز. جاء ذلك خلال حفل الفائزين بجائزة القصيم للتميز والإبداع، الذي رعاه أمير القصيم، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة. وقال أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي: إن العمل المميز الذي تقدّمه الأمانة هو محل فخر واعتزاز كل منسوبي القطاع البلدي بالمنطقة، ومحفز لبذل المزيد من الجهود لما فيه خدمة الوطن والمواطن. ورفع "المجلي" شكره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل، على دعمه المستمرّ ومتابعته الدائمة للجائزة، ورعايته الكريمة لاحتفال تكريم الفائزين.

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