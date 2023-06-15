الرئيس التنفيذي للعثيم للاستثمار يستعرض فرص التعاون المستقبلي مع الشركات الفرنسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 3:40 مساءً

شاركت شركة العثيم للاستثمار في منتدى الأعمال بين دول الخليج وفرنسا، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان رؤية الخليج "Golfe Vision 2023 " #VisionGolfe ، في حضور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، ووزير الاقتصاد الفرنسي، ونخبة من رجال المال والأعمال بالخليج وفرنسا. وأشار الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، إلى حرص شركة العثيم للاستثمار على التواجد في هذا المحفل الاقتصادي المهم، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس؛ انطلاقًا من رؤيتها في بناء شراكات تعاون ناجحة تدعم استراتيجيتها المستقبلية، وتعزّز نموّها وانتشارها في قطاعات: "المراكز التجارية المتكاملة، الاستثمار العقاري، والترفيه والسينما، الفنادق، الأزياء، المطاعم والكافيهات، وغيرها". وخلال مشاركته في جلسة حوارية، استعرض الأستاذ مشعل بن عميره علاقات التعاون القائمة، وآفاقه المستقبلية بين شركة العثيم للاستثمار مع الشركات الفرنسية في قطاعات الشركة المختلفة، التي تأتي في إطار علاقات التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين السعودية وفرنسا، التي تشهد نموًّا متسارعًا وآفاقًا واعدة، فضلًا عن الشراكات والاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات من خلال #رؤية_السعودية_2030 .

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