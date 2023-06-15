الهلال يستهدف التعاقد مع الكرواتي إيفان بيريسيتش.. وينافس النصر على لويس كاسترو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 3:49 مساءً

كشف الإعلامي التركي، أكرم كونور، عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع الكرواتي إيفان بيريسيتش، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ووفقًا للإعلامي التركي المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، فإن الهلال يرغب في كسب خدمات بيريسيتش، الذي يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى 2024 . وذكرت أيضًا عدة تقارير صحفية أن الهلال ينافس إنتر ميلان الإيطالي، والعديد من أندية تركيا للتعاقد مع مهاجم توتنهام. إلى ذلك كشف الصحفي "ميديروس" عن دخول الهلال فى منافسة مع النصر، للتعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب بوتافوغو البرازيلي، لتدريب الفريق بالموسم المقبل. وقال الصحفي عبر حسابه الشخصى على "تويتر" إن الناديين السعوديين مهتمين بالتوقيع مع المدرب خلال الفترة المقبلة، ولكن إدارة بوتافوغو تثق في بقاء كاسترو، مع النادي البرازيلي. وخاض المدرب البرتغالي، الذي ينتهي عقده مع النادى البرازيلى فى ديسمبر المقبل، تجربة سابقة فى الملاعب العربية، حيث قام بتدريب نادى الدحيل القطري في 2021، حتى انتقل لبوتوفاغو فى مارس 2022 .

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