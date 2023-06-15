تعرف على موعد فتح القبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 4:01 مساءً

أعلنت جامعة المجمعة كأولى الجامعات الحكومية المستفيدة من خدمات القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، عن مواعيد القبول الإلكتروني عبر البوابة الموحدة للعام الجامعي 1445هـ. ووفقًا للتقويم: تفتح البوابة للقبول في جميع التخصصات للطلاب يوم السبت 27/ 12/ 1444هـ حتى الأربعاء 1/ 1/ 1445هـ الساعة 12 ظهرًا، والخميس 9 محرم 1445هـ، يتم إعلان الفرز الأول وبدء تأكيد القبول وتستمرّ فرصة التأكيد حتى 12/ 1/ 1445هـ. في حين سيتمّ الإعلان عن نتائج الفرز النهائي عبر البوابة وبدء تأكيد القبول للفرز النهائي يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ، ويستمرّ التأكيد حتى الأحد 19/ 1/ 1445هـ للساعة 12 ظهرًا، ويلغى قبول من لم يؤكد القبول.

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