انت الان تتابع ألمانيا تتعهّد بتخصيص 1,05 مليار يورو للاجئين السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 5:12 مساءً

تعهّدت الحكومة الألمانية، اليوم "الخميس"، بتخصيص 1.05 مليار يورو للمساعدة في تخفيف أزمة اللاجئين بسوريا والمنطقة. وحذّرت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، في مؤتمر عن سوريا ببروكسل؛ من أن نسيان الأزمة السورية الآن سيكون خطأ فادحًا؛ وفقًا لـ"رويترز". وأيّدت الوزيرة الخطوات التي اتّخذتها تركيا ولبنان والأردن التي استقبلت 5.6 ملايين لاجئ سوري.

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