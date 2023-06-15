توتو ميركاتو: رئيس الهلال في أوروبا لقيادة مفاوضات التعاقد مع نيمار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 5:24 مساءً

كشف موقع "Tuttomercatoweb" الإيطالي عن تواجد فهد بن نافل رئيس الهلال، في أوروبا هذه الأيام لقيادة المفاوضات مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وأفاد الموقع إلى أن نيمار في طريقه إلى مغادرة باريس سان جيرمان، مشيراً إلى عرض الهلال للاعب البرازيلي بقيمة تصل لـ200 مليون يورو لكل موسم. وكانت تقارير قد ذكرت أن نادي الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو، إلى باريس للتخلي عن نيمار، الذي يمتد عقده حتى يونيو 2025، لكن المفاوضات لم تبدأ بعد بين الناديين. وكشفت أن نيمار لديه الرغبة في العودة للعب في صفوف برشلونة، كخطة بديلة بعد انتقال ميسي للعب لانتر ميامي الأمريكي.

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