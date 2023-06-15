"بيئة الطائف" و"الفاو" ينظّمان عددًا من الورش واللقاءات مع المزارعين لمكافحة الآفات النباتية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 5:40 مساءً

أكّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، على أهمية تكثيف الأعمال الإرشادية للمزارعين لاتباع الممارسات الزراعية السليمة، والطرق الحديثة في مكافحة الآفات النباتية، بما يحقّق نتائج جيدة في وقاية النباتات، ويعزّز من الإنتاج الزراعي. وتفصيلًا: جاء ذلك خلال لقاء خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" على هامش جولاتهم لمزارع الفواكه والورد الطائفي في بني مالك وبني سعد والشفا والهدا؛ لرصد وتحديد الأمراض والآفات التي تصيب المزروعات وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمزارعين لتحقيق الإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية. وأوضح القاضي أن هناك سلسلة ورش عمل ولقاءات ميدانية عقدت مع المزارعين في مستهلّ زيارة خبراء "الفاو" لمحافظة الطائف؛ حيث هدفت إلى توجيههم بالاعتماد على الممارسات الزراعية السليمة والأعمال الوقائية على مدار الموسم الزراعي، وإيضاح كيفية التدخل الناجح عند ظهور الإصابات باستعمال مختلف أنواع المكافحة البيولوجية والميكانيكية والكيميائية، مع الحرص على التقيُّد بالتعليمات الفنية الخاصة بها.

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