"تعليم مكة" يعتمد حركة تنقلات القيادات المدرسية

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة القيادات المدرسية، الدكتور أحمد الزائدي حركة تنقلات القيادات المدرسية لمدارس البنين والبنات للعام 1444هـ، بإجمالي 182 مديراً ووكيلاً لمدارس البنين و202 مديرة ووكيلة في مدارس البنات.

وشملت الحركة نقل 65 مديراً، وتكليف 22 وكيلاً بعمل مدير مدرسة، ونقل 85 وكيلاً، وعدم التجديد لمديري مدرستين، وإنهاء تكليف ثلاثة مديرين وأربعة وكلاء.

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