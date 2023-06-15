"عائلة الدويش" تحتفل بتخرج ابنها "عبدالرحمن"

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت عائلة "الدويش" بتخرج ابنها الشاب "عبدالرحمن بن أحمد الدويش" في جامعة الإمام في تخصص تأمين وإدارة مخاطر.

"الخليج 365" تهنئ الخريج "عبدالرحمن الدويش" بتخرجه، متمنية له دوام التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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