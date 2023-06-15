"القطان" يحصل على درجة الماجستير في تخصص الإعلام بتقدير ممتاز

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل عبدالمحسن بن معتوق القطان على درجة الماجستير في الإعلام مسار "اتصال استراتيجي" من كلية الآداب بجامعة الملك فيصل، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

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