مدافع مانشستر سيتي على رادار دوري روشن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 يونيو, 2023, 7:26 مساءً

دخل كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، اهتمامات الأندية السعودية، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وقالت شبكة "Talk Sport" في تقرير لها، اليوم الخميس، إن كايل ووكر، ظهير السيتي، يفاضل الآن بين عودته إلى ناديه السابق، شيفيلد يونايتد، أو الانتقال إلى الدوري السعودي. وأكدت الشبكة أن ووكر، مطلوب في السعودية، دون الكشف عن اسم النادي المهتم بالظهير الإنجليزي. يُذكر أن عقد اللاعب البالغ 33 عامًا، تبقى عام واحد فيه، حيث يفكر في مستقبله بعدما رأى أن دوره تراجع قليلاً مع المدرب بيب جوارديولا في موسم الثلاثية. وانضم ووكر إلى مانشستر سيتي عام 2017، قادمًا من توتنهام، وكان عمره آنذاك 27 سنة، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني.

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