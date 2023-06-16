ليلة وفاء.. "ثانوية القيروان" تحتفي بمتقاعديها بحضور مدير التعليم بشرق مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفت ثانوية القيروان الليلة بمتقاعديها سعود القثامي مدير المدرسة، وأحمد الزهراني ومازن جمبي في حفل بهيج وليلة وفاء، شرفها الدكتور عبدالله الزهراني مدير مكتب التعليم بشرق مكة وجمع من مشرفي التعليم ومديري المدارس وأساتذتها.

وتفصيلاً، شمل الحفل فقرات متعددة وقصائد شعرية وكلمات للمدرسة وللمكتب وللمحتفى بهم عبروا فيها عن مشاعرهم الصادقة وقد افتتح الحفل بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم واختتم بتكريم المحتفى بهم.

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