شكرا لقرائتكم فرق هندسية لمتابعة كفاءة الطرق والجسور بمكة المكرمة والمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعد صيانة وتشغيل الأنفاق والجسور والطرق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من أهم الأعمال التنظيمية التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدسة, ولتحقيق هذا الهدف، تعتمد على مجموعة من الإجراءات والتقنيات المتطورة التي تساعدها على التعامل مع الأعداد الكبيرة من الحجاج والزوار ، بهدف تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن وتوفير بيئة حضارية ومتطورة وآمنة لهم .

تجهيز الطرق

وتعمل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة بشكل مستمر على تحديث وصيانة البنى التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة , بما يتناسب مع التطورات المستمرة في تنفيذ مشاريع الصيانة والتطوير للطرق والجسور والميادين , وشبكة أبراج وأعمدة الإنارة والمحافظة عليها , وتجهيز الطرق والمشروعات التي تربط بين الأحياء وبين المشاعر المقدسة, إضافةً إلى تأهيل الأنفاق وشبكات الإنارة .

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وأفادت أنها شكلت عددا من الفرق الميدانية التي تضم مهندسين سعوديين وفنيين ذوي خبرات عالية في هذا المجال ومقاولين مؤهلين، لمتابعة أعمال صيانة شبكات الطرق والأنفاق والجسور وجميع المرافق على مدار 24 ساعة ، والإشراف عليها وإجراء كل أعمال الصيانة لضمان جاهزيتها خلال موسم حج 1444هـ , لتسهيل حركة وتنقلات ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم.

أعمال الصيانة

وأوضحت أنها قامت بأعمال التشغيل والصيانة والمتابعة لجميع المشاريع التي تشرف عليها والأعمال المناطة بها، حيث تم التأكد من سلامة المرافق التي ستشهد كثافة عالية خلال الأيام المقبلة من الموسم، وفقاً ً لخطتها التي وضعت لأعمال الحج، مبينة أن الفرق الفنية المتخصصة أجرت العديد من الأعمال منذ وقت مبكر ، شملت إعادة فتح الطرق وتهيئتها والاستفادة من الأجزاء المنتهية في بعض المشاريع، بالإضافة إلى صيانة طبقات الإسفلت وصيانة الأرصفة المتهالكة وصيانة أعمدة الإنارة, وصيانة الجسور والانفاق بمواقع متفرقة، حيث يوجد في مكة المكرمة (380) شارع رئيس و(18000) شارع فرعي و(71) جسراً في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى صيانة مرافق الطرق من لوحات إرشادية وعلامات مرورية ، كما تم تجهيز عدد من فرق صيانة البلاط والبردورات لصيانة الحفر والتشققات والقطوعات العرضية والطولية والمحافظة على سلامة الطرق بشكل يومي ، وخصصت فرق إسفلت وفرق بلاط وبردورة تقوم بمسح المناطق المحيطة بالمشاعر المقدسة والمنطقة المركزية للمعالجة السريعة .