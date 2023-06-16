شكرا لقرائتكم توقعات بسيول وبرد في العرضيات وميسان وأضم حتى مساء الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيولٍ، مع شبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل تأثيراتها محافظات العرضيات وأضم وميسان بمنطقة مكة المكرمة.

تفاصيل الحالة

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله تعالى- من الساعة الواحدة من مساء الغد وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الطقس المتوقع

وفي وقت سابق، كشف الباحث في الطقس والمناخ د. عبدالعزيز الحصيني، أن المراصد تتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على عدة مناطق.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه على تويتر، أنه حسب المراصد يُتوقَّع اليوم الخميس 26 ذي القعدة 1444هـ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات بَرَد على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان واليمن.